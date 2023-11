Löwe ausgebrochen: Zirkus in Rom erhält Tierverbot

Löwe streunte durch Stadt

Das Raubtier streunte am Samstag stundenlang durch die 40.000-Einwohner-Stadt nördlich von Rom. Hunderte Anrainer flüchteten in ihre Häuser. Erst am Abend gelang es, den Löwen per Pfeil mit einer Spritze zu betäuben und zurück in den Käfig zu bringen.