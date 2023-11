Holzhauser: „Lasse mir nichts einreden“

Ex-Salzburg-Trainer an Bord

Dabei entschied sich der „Zehner“ im Sommer trotz Angeboten aus der Türkei und Bulgarien bewusst für einen Verbleib in Belgien: „Ich bin seit vier Jahren hier, fühle mich richtig wohl und habe enge Freundschaften geschlossen. Unter Neo- und Ex-Salzburg-Trainer Oscar García will Holzhauser wieder voll angreifen und mit Leuven (liegt nur auf Rang 14) in die Spur finden: „Er kennt mich noch von meiner Zeit bei der Austria. Wir müssen sehr schnell unsere individuellen Fehler abstellen, sonst wird’s am Ende ganz eng.“