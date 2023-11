Die Herbst-Depression hat wieder Hochsaison

Herbst ist - und wieder regiert der Frust in Hütteldorf! Zum dritten Mal in Folge, verbunden mit steigender Nervosität. Und einem Trainer, der immer mehr ins Kreuzfeuer gerät. So wie seine Vorgänger - für die das Ganze sportlich kein gutes Ende nahm. Am 9. November 2021 war Didi Kühbauer über das 1:4 in Wolfsberg gestolpert, am 15. Oktober des Vorjahres musste Ferdinand Feldhofer nach dem 0:1 in Ried gehen.