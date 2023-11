Bischofshofens alter Sportplatz wohl mit Zukunft

Alter Fußballplatz hat wohl weiterhin eine Zukunft

Die Fördermittel von insgesamt 4,1 Millionen Euro vom Land waren zu wenig. „Natürlich ist eine Sportstätte in dieser Größenordnung wünschenswert“, sagt Sportlandesrat Martin Zauner (FPÖ) dazu. „Wir sehen uns nicht in der Lage, dieses ambitionierte Projekt in dieser Höhe zu realisieren.“ Aus dem Sportbudget wäre nur rund eine Million Euro gekommen. Der Stopp ist vor allem für die Leichtathletik im Pongau ein herber Rückschlag. Laufbahnen sind absolute Mangelware.