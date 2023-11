„Klagemauer“ am Landhaus für weit mehr Bodenschutz

Grüne stellen Fragen im Landtag

Genauso sehen es die Grünen, die demnächst den Landtag als „Klagemauer“ für ihre Kritik am zu hohen Flächenverbrauch in Oberösterreich benutzen werden. Und zwar ausgehend von folgender verschachtelten Frage an Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP): „Wie wollen Sie eine nachhaltige Senkung der täglichen Flächeninanspruchnahme oder Bodenversiegelung für Gebäude- und Verkehrszwecke auf 2,5 ha pro Tag bis 2030 im Rahmen der Bodenstrategie für Österreich erreichen?“