Tiroler Weihnachtsfee lässt den Backofen glühen

Tiroler Bäuerinnen und ihre Lieblingsrezepte

Gerade hat Bacher mit anderen Bäuerinnen ein Rezeptbuch herausgebracht. Mehr als 50 kreative, traditionelle, exotische und in jedem Fall vielfach erprobte Rezepte sind dort versammelt: Von A wie Apfelbrot bis Z wie Zimtschnecken. Heidi steuerte die Klassiker Linzer Augen und Vanillekipferln bei. „Die müssen in der Adventzeit einfach sein. Und mit einem guten Rezept gelingen sie immer“, meint die Könnerin und rollt so ganz nebenbei mit flinken Händen den Teig. Für all jene, bei denen es nicht so easy geht, hat der Profi einen Tipp parat: „Bauernbutter verwenden, mit der wird der Mürbteig schön glatt.“