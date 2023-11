Akku für Motorrad löste Brand auf Bauernhof aus

Bei Bastelversuchen an einem Motorrad begann am Samstagnachmittag auf einem Bauernhof in St. Martin im Mühlkreis ein Akku plötzlich zu brennen. Ein Raum stand in Flammen. Drei Feuerwehren gelang es schließlich, ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Gebäude einzudämmen.