Die OÖ-Liga erlebte eine „besondere Hinrunde“

Als größte Überraschung der Hinrunde gilt Ostermiething. Mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet, zeigten die Innviertler bald, wo die Reise hingeht: In die obere Tabellenhälfte! Nicht zuletzt dank dem Traum-Sturm Taferner (15 Tore) und Richter (12). „Ein besonderer Herbst, es war die beste Hinrunde unserer Klub-Geschichte“, strahlt Obmann Schlichtner, der zugibt: „Dass es dann so gut klappt, hat mich etwas überrascht!“