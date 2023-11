Sturm kämpft heute gegen Ilzer-Premiere!

Seit 17. Juli 2020 sitzt Christian Ilzer auf der Sturm-Bank, schwang seitdem in 108 Bundesligaspielen das Trainer-Zepter. Was es in den knapp dreieinhalb Jahren nie gab? Drei Liga-Niederlagen am Stück! Zwei in Folge waren bislang das höchste der Gefühle. Daher kämpft Sturm heute in Klagenfurt auch gegen die Ilzer-Premiere, die keiner haben will. „Ich erwarte mir ein sehr schweres Match gegen eine Mannschaft, die Rapid besiegt und gegen Salzburg remisiert hat und somit eindrucksvoll beweisen hat, dass sie jedem Gegner in dieser Liga Paroli bieten kann“, warnt Ilzer.