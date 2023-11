Wintersportler auf der Jagd nach Schnäppchen

Etwa halb so viele Menschen wie in Bischofshofen wohnen, sprich 5000, zog es am Samstag in die Wielandnerhalle zur alljährlichen Wintertauschbörse der Arbeiterkammer (AK) Salzburg. 7300 Winterartikel werden an diesem Wochenende zum Verkauf angeboten. „Und die sind hier viel günstiger als im Handel“, sagt Theresa Watschinger. Die 35-Jährige aus Salzburg kam am Samstagvormittag wie Oudemons nur für ihre Kinder nach Bischofshofen. „Kinderski und Kinderskischuhe habe ich schon gefunden, aber ich werde auch in zwei Wochen bei der nächsten Tauschbörse vorbeischauen“, sagt Watschinger. Denn: Am 25. und 26. November lädt die Arbeiterkammer zum zweiten großen Verkaufswochenende in diesem Jahr. Doch anstatt in Bischofshofen wird die Tauschbörse im Messezentrum in Salzburg stattfinden.