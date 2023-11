Hupen, Klingeln und Entengequake macht Musik

Wenn dieses wohl meistgespielte Stück Musiktheater der Moderne am Samstag zum ersten Mal in der Staatsoper aufgeführt wird, steht der spanische Dirigent Pablo Heras-Casado am Pult. „Es ist eine ganz eigene, spezielle und ungewöhnliche Orchestrierung“, sagt er im Gespräch mit der „Krone“ und erklärt weiter: „Dieses Werk ist eine originelle Reaktion auf die romantische Tradition eines Richard Wagner und eines Richard Strauss. Denn alles, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nur im Geringsten an den Klang eines Symphonieorchesters erinnert, würde einen sofort an die bekannten Opern der beiden denken lassen. In einem sehr freien Umgang reduziert Ligeti radikal die Streicher, die sonst die Basis eines Orchesters sind.“