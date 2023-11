Tuchel kontert: „Das ist absoluter Quatsch!“

Laut Scholl liege der Verdacht nahe, dass Tuchel seinen Bossen beweisen wollte, dass seine Mannschaft insgesamt nicht gut genug besetzt sei. „Tuchel hat das Spiel nicht mit Absicht geopfert, aber er hat dieses Spiel nicht unbewusst genutzt, um zu sagen: ‘Leute, ich hab’ es euch vorher gesagt, schaut es euch an und dann könnt ihr reagieren.‘ An dem Punkt sind wir jetzt“, so der 53-Jährige.