Amok-Alarm ++ Hochburg der Hamas eingenommen

Amok-Alarm: In einer Schule in der deutschen Stadt Offenburg soll ein Jugendlicher am Donnerstag einen Mitschüler mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. Und: Die israelische Armee hat im Gazastreifen eine wichtige Hochburg der Hamas eingenommen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 9.November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.