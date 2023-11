HFW Villach hat eigene Sauerstoffmasken für Tiere

Masken in drei Größen

Diese passen sich mit ihrer Kegelform speziell an die Tierschnauzen an. „Früher haben wir uns immer mit unseren Sauerstoffmasken ausgeholfen. Jetzt führen wir Masken in drei verschiedenen Größen extra für Tiere bei den Einsätzen mit“, erklärt Hauptbrandinspektor Harald Geissler. Durch eine Gummilippe dichtet die Maske beim Aufsetzen ab, sodass im Notfall medizinischer Sauerstoff über die Nase verabreicht werden kann.