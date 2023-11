Bayern-Präsident verteidigt Tuchel nach TV-Eklat

Lob für Wehrhaftigkeit

Eine Reaktion, die Hainer durchaus nachvollziehen kann. „Jeder kann seine Meinung sagen und Kritik üben. Manchmal hatte man den Eindruck, dass bei uns alles in Schutt und Asche liegt und wir gegen den Abstieg spielen. Wir haben noch kein Spiel verloren und haben in der Champions League alle Spiele gewonnen“, so der Bayern-Boss bei „Magenta Sport“. Er fände es gut, dass Tuchel ein Stoppschild gesetzt hat. „Mir gefällt es, dass er so wehrhaft ist. Er hat genug Druck, wie wir alle bei den Bayern.“