Die Zukunft von „Dancing Stars“, Opernball und Co.

Aber dennoch, Ihre Vita beweist, Sie scheuen keine Challenges.

Ja, und was jetzt die größte Herausforderung sein wird, am 1. Jänner starten wir einen Kinder- Channel, „ORF Kids“. Als ich am 1. August heuer gekommen bin, haben wir gleich los gelegt und wir sind schon im Probebetrieb! Nach nur 10 Wochen. Einen neuen Channel von der „Scratch“ zu starten, ist immer eine große Aktion. Vor allem in dem Fall ganz besonders, weil das ein Kanal ist, der online über die Homepage abrufbar ist und 24 Stunden komplett werbefrei ist. Eltern wissen dann, dass sie ihre Kinder davor setzen können und da kommt nichts, was sie nicht sehen sollten. Die engere Zielgruppe ist die der 6- bis 10-Jährigen und die weitere ist die der 3- bis 12-Jährigen. Für den ORF ist es glaube ich in diesem Zusammenhang schon revolutionär, dass wir hier mit „Smart Producing“ vorgehen. Also mit kleinen Kameras und mit Handys produzieren wir Formate für Kinder. Und warum machen wir das so? Weil ich einfach glaube, dass die Kinder, die das zu sehen kriegen, es auf Tablets, oder auf Handys sehen werden. Die sind dieses Format und die Art der Präsentation gewohnt, deshalb hab ich mir da auch ein sehr junges Team zusammengestellt. Bestehend aus ORF-Mitarbeitern. Wir haben uns mit einer kleinen Truppe hingesetzt und haben in kürzester Zeit für diesen Kinder-Channel entwickelt und werden dann nächstes Jahr 60 neue Formate auf den Weg bringen.