Unterstützung für PMU Salzburg auf neuen Beinen

Red Bull nicht mehr an Basisfinanzierung beteiligt

Bisher steuerte die Stiftung jährlich 4,5 Millionen Euro zum zuletzt rund 31 Millionen Euro schweren Etat der PMU bei. „Red Bull bekennt sich auch weiter zur Förderung und Unterstützung der Paracelsus Medizinischen Universität. Aber in einer anderen Weise als bisher“, sagte Rektor Wolfgang Sperl am Mittwoch zur APA. „Geld fließt nun vor allem in die spezifische Projektförderung, nicht mehr pauschal in die Basisfinanzierung in erster Linie für das Zentrum für Querschnitt- und Geweberegeneration mit seinen vier Instituten.“