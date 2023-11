Pepe stellt mit Tor Champions-League-Rekord auf

Der älteste Torschütze in der Geschichte der Champions League hatte sich den Treffer vorgenommen - für seine Mama. „Heute ist ein besonderer Tag für mich. Meine Mutter hat Geburtstag und ich habe ihr gesagt, dass ich tun werde, was ich kann, um ein Tor zu erzielen“, sagte der Portugiese Pepe nach dem 2:0 seines FC Porto gegen den FC Royal Antwerpen. Mit 40 Jahren und 254 Tagen war er beim Treffer in der Nachspielzeit so alt wie kein Fußballer in der Champions League vor ihm.