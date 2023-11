NS-Pogrome: Erinnerung an Opfer leuchtet in Wien

Die Aktion, die in Österreich in Zusammenarbeit mit der Israelitischen Religionsgesellschaft und unter Schirmherrschaft von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stattfindet, will „durch moderne Formate der Erinnerungskultur einen realen Einblick in das vielfältige jüdische Leben in Deutschland und Österreich geben, das von den Nationalsozialisten ausgelöscht wurde“.