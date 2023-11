Martini als Wirtschaftsfaktor immer wichtiger

Was als Idee in Frauenkirchen und Gols begann, hat sich vor allem im Bezirk Neusiedl am See, aber mittlerweile auch schon fast im ganzen Burgenland durchgesetzt: Rund um den Landesfeiertag, sprich Martini, öffnen die Winzer ihre Keller für Weinliebhaber. Der Kunde bezahlt einen Fixbetrag und kann dafür in den teilnehmenden Weinkellern kosten, so viel er möchte. In den meisten Gemeinden ist im Fixbetrag auch ein Gutschein integriert, mit dem am Sonntag dann noch eingekauft werden kann.