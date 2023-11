„Ein dreifacher Angriff auf die Gemeindemieter“

In der Salingergasse im 10. Bezirk soll ein neuer Gemeindebau entstehen. Klar, die Stadt braucht günstigen Wohnraum. Im konkreten Falle wurde jetzt die Umwidmung eingeleitet. Viel will Wiener Wohnen zum Projekt nicht verraten. Es sei noch in der „Frühphase“. Fest steht: Es sollen etwa 55 Wohnungen (und mit sieben Stockwerken höher als die umliegenden Gebäude) errichtet werden. Und das neue Gebäude wird auf einem Parkplatz gebaut, auf dem derzeit ca. 130 Autos stehen.