Trauerparten-Einbrecher hatte Erinnerungslücken

Sein krimineller „Schmäh“ war echt perfide: 64 Einbruchsdiebstähle soll ein 42-Jähriger aus Bayern begangen haben, der am Montag vorm Landesgericht in Ried im Innkreis (OÖ) stand. Er las Traueranzeigen in den Zeitungen, um dann in die Häuser der Verstorbenen einzubrechen.