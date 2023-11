Israel: Minister rät Bürgern zum Schusswaffen-Kauf

Der Aufruf von Ben-Gvir kam, nachdem es am Montag in Jerusalem zu einem Messeranschlag auf zwei Polizisten gekommen war. Der 16-jährige Angreifer sei nach der Messerattacke am Herodestor in der Altstadt erschossen worden, teilte die israelische Polizei mit. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom wurde eine etwa 20-jährige Israelin in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, ein etwa 20-jähriger Mann sei bei der Attacke leicht verletzt worden.