Der neue Smartphone-Tarif von Krone mobile.

1. Monat gratis

Das Besondere am Angebot von Krone mobile? Im ersten Monat zahlen Sie gar nichts! Zudem haben Sie die Möglichkeit, nicht verbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat zu übernehmen. So maximieren Sie Ihr mobiles Erlebnis und nutzen jeden GB, für den Sie bezahlen​​ - dank der Datenmitnahme sind das bis zu 120 GB pro Monat!