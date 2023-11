Buntspecht besingen die Fragilität des Seins

Das Ungeheuer in einem selbst

Wer sich in die bunte Textwelt der Band fallen lässt, findet auch eine Vielzahl an aktuellen Themen wieder. So spricht etwa die „auszubadende Suppe“ in „Schlauer Fisch“ den grassierenden Generationskonflikt an. Nicht aber nur einseitig. „Wir gegen uns natürlich darüber auf, welche Welt uns die Älteren hinterlassen, aber gleichzeitig ist es in diesem Leben auch ziemlich geil“, analysiert Klein. Sein Kollege stimmt ihm zu: „Wir wissen, wie schadhaft das System ist und wie schlecht Dinge laufen, aber wir kommen dem auch nicht aus. An einem Tag glauben wir, wir müssten in den Wald ziehen und uns von allem völlig entfernen. Am nächsten machen wir wieder alles so, wie es das System verlangt.“ Der Song „Alles bricht (Lächerlich)“ kommt auch sehr leichtfüßig daher und spielt mit einer gewissen Dystopie in der Realität. Dass die Welt schon so kaputt ist, dass das eigene Grinsen darüber manisch wird. In „Oh Boy“ verwendet Klein ein Ungeheuer als Metapher für die Abgründe im Menschen. „Oft befindet man sich an den Ufern der Angst. Man taucht auf und geht am Rande der Oberfläche entlang. In uns allem schlummern Dinge, die uns nicht gefallen.“