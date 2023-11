Veganes Martini-Gansl landet selten auf Tellern

Auf Basis von Pilzen

Eine zweite Gelegenheit, das fleischlose Gansl kennenzulernen, gibt es am 11. November am Badeteich in Bernstein, wo die beiden Grünen Samara Sanchez Pöll und Wolfgang Spitzmüller ab 16 Uhr zum „Kein-Gansl-Kochen und Essen“ in das Restaurant „Kantine 48“ einladen. Grundlage der fleischlosen Gansln werden Speisepilze von KiMa Organics aus Oberschützen sein.