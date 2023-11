„Tatort“: Eine Mörderin ohne Erinnerung?

Deniz Orta spielt die verdächtige Sarah Monet, die versucht, ihre Erinnerung an die Mordnacht wiederzuerlangen: „Unsere Herangehensweise in der Arbeit an Sarahs Geschichte kann man sich wie eine Familienaufstellung vorstellen. Es war eine große Herausforderung und es war manchmal nicht leicht, nach einem Drehtag abzuschalten. Vor allem bei solch einem wichtigen Thema, dem wir gerecht werden wollten.“ Denn rasch bewegt sich die Handlung in „Was ihr nicht seht“ in eine ganz neue Richtung, die hier natürlich nicht verraten wird.