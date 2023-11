Auf Eishockey-Drama wird mit Halsschutz reagiert

Das Todesdrama um Adam Johnson erschütterte wie berichtet auch die Linzer Cracks – auf die sich das Drama bald auch am Eis auswirken wird. Denn nachdem der VSV am Mittwoch als erster Klub der ICE Hockey League reagierte und die Cracks beim 4:3 nach Verlängerung in Asiago mit einem schnittsicheren Hals- und Nackenschutz ausstattete, wollen auch die Black Wings folgen. „Ich bin dafür, habe mich mit Head Coach Philipp Lukas darauf verständigt, dass wir den Halsschutz bestellen werden. Ich hoffe es geht halbwegs schnell, denn unser Ausrüster hat uns mitgeteilt, dass derzeit unzählige Klubs bestellen“, erklärt Black-Wings Präsident Peter Nader, dass es sich für die Spiele am Freitag gegen Laibach und am Sonntag in Salzburg wohl noch nicht ausgehen wird.