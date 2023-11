Gefasster Dieb biss Polizisten plötzlich in Finger

Am Allerheiligentag gegen 16.45 Uhr kam es in einem Lokal im Stadtteil Hötting zu einem Diebstahl durch den 27-jährigen Mann. Dies wurde bemerkt und er flüchtete in Richtung Marktplatz, konnte jedoch im Zuge von Fahndungsmaßnahmen gegen 17.20 Uhr aufgefunden werden.