Tarantel verirrt sich jetzt auch in Häuser

Die Weibchen der größten Spinnenart Mitteleuropas, die in Österreich vom Burgenland über den Südosten Niederösterreichs bis an die tschechische Grenze im Weinviertel verbreitet ist, schauen sich nach Winterquartieren um. Zwar bevorzugen sie Sandröhren, verlaufen sich aber ebenfalls mitunter in Wohnräume.