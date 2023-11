Kabinenparty! ÖFB-Damen haben nun Matchbälle

Das erfolgreiche Doppel gegen Portugal hat Österreichs Frauen-Fußballteam Matchbälle für den Verbleib in den Top-16 der erstmals ausgetragenen Nations League eingebracht. Nach den beiden 2:1-Siegen am Freitag in Altach und am Dienstag in Povoa do Varzim haben die ÖFB-Frauen das große Ziel in Sichtweite. Der Jubel in der Kabine war riesengroß.