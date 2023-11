Zwei außergewöhnliche Visionäre auf einer Bühne

Dr. Konstantionos Kalogeropoulos ist Veranstalter der Show und Dirigent im Festspielhaus in Füssen. Da er Vorarlberg aus Kindertagen gut kennt, wollte er seine Show auch hier auf die Bühne bringen. „In meiner Zeit als Eiskunstläufer war ich in Dornbirn und Feldkirch im Sommertraining und habe auch die Bregenzer Festspiele besucht.“ So war es sein Wunsch, dass auch das Vorarlberger Publikum begeistert wird: „Ich arbeite schon lange auf den 4. November hin. Bisher hat unser Publikum die Show immer gefeiert. Das wünschen wir uns auch im Ländle!“