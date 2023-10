WSG-Coach: „Unser Verein hat ein Ablaufdatum!“

Nur fünf Punkte nach zwölf Runden. Erst ein einziger Sieg (3:2 in Lustenau), nur 10 Tore erzielt, aber 25 erhalten. Damit der vorletzte Platz in der Bundesliga-Tabelle. In der Sendung „Talk & Tore“ des Bezahlsenders „Sky“ sprach WSG-Trainer Thomas Silberberger über die frustrierende Situation des Wattener Vereins.