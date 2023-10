Reset-Knopf gibt’s (noch) keinen bei der WSG Tirol

Bis zur Winterpause (fünf Partien lang) muss sich die WSG Tirol „hinüberschwindeln“. „Den Rückstand auf ein BW Linz oder Altach dürfen wir nicht mehr großartig anwachsen lassen“, gesteht der Coach, der am Sonntag noch bei „Talk und Tore“ bei Sky in Wien Rede und Antwort stand, „damit wir eine Chance haben, sie im Frühjahr auch zu fordern.“ Da wären Siege in den direkten Duellen Pflicht - und davon gab’s in der laufenden Saison gerade mal einen.