Einwegpfand bereitet den Händlern Kopfzerbrechen

Es sind 25 Cent, die man ab 1. Jänner zusätzlich bezahlt und erst zurückbekommt, wenn man eine Plastikflasche oder eine Aludose wieder zurückgibt. „Wir sind kein großer Fan“, meint Stefan Mair, Gremialobmann des Lebensmittelhandels in der WK Tirol. Obwohl der Handel in die Umsetzung des Pfandsystems in einer Arbeitsgruppe miteingebunden war, befürchtet man massiven Mehraufwand für alle, die Einwegflaschen vertreiben.