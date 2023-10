Klimaschützer kritisieren Stopp des „Luft-100ers“

Die Klimaaktivisten sehen in der neuen Verordnung einen Rückschritt für den Klimaschutz. „Das Tempolimit war eine gesellschaftlich akzeptierte, höchst effektive und gleichzeitig kostenfreie Maßnahme zur Reduzierung von Emissionen und Lärm. Durch das unbedachte Agieren der Landesregierung wird bewusst eine Verschlechterung der Lebensqualität aller Menschen in Salzburg und insbesondere der betroffenen Anrainer in Kauf genommen“, sagt der Aktivist Pippo, der am Sonntag an der Demo am Mozartplatz teilnahm.