Starke Teuerung: Steirer können weniger sparen

Das ist eine gute Meldung vor dem Weltspartag am Dienstag. Doch: Die Steirer können weniger Geld auf die Seite legen als in den Jahren zuvor. Das hat eine Imas-Studie im Auftrag der Steiermärkischen Sparkasse ergeben. Aktuell liegt der durchschnittliche monatliche Sparbetrag bei 292 Euro (immerhin noch fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren). Steiermärkische-Vorstandschef Gerhard Fabisch nennt als Grund für den Rückgang vor allem die „hohen Lebenserhaltungskosten“.