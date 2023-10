„Ohne Schnee bucht derzeit leider noch keiner“

„Unsere 1,5 Millionen Besucher sind insgesamt nur drei Prozent der Skitouristen in ganz Österreich. Die Hälfte der 50 Millionen findet man in Tirol“, so Helmut Holzinger von der Seilbahnholding in Oberösterreich. Er ist, was die derzeitige Wettersituation den Winter betreffend anbelangt, ganz cool. „Sobald es einige Tage Minusgrade hat, produzieren wir Schnee für die ganze Saison“, erklärt Holzinger.