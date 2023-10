Russland richtet selbst eigene Soldaten hin

Training an F-16-Kampfjets in Ukraine hat begonnen

Der US-Botschafterin in der Ukraine zufolge hat unterdessen das Training für ukrainische Piloten in den USA an F-16-Kampfjets begonnen. „Ukrainische Piloten trainieren jetzt mit der Arizona Air National Guard an F-16-Jets“, schrieb Botschafterin Bridget Brink auf X, früher Twitter. Dies sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung.