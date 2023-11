Allerseelen: Wie gedenken Sie der Verstorbenen?

Allerseelen ist uns als ein Feiertag der katholischen Kirche bekannt, im Zuge dessen man der Verstorbenen und der Seelen im Fegefeuer gedenkt. Denn im christlichen Glauben steigen die Seelen nach dem Tod in den Himmel auf. Als Zwischenstation gilt das Fegefeuer, in dem sie geläutert werden. Durch Gebete und Fürbitten soll der Aufenthalt der Seelen im Fegefeuer verkürzt werden. Doch nicht nur religiöse Menschen nutzen diesen Tag, um ihrer toten Angehörigen zu gedenken. Wie halten Sie es mit Allerseelen? Besuchen Sie an diesem Tag den Friedhof, richten Sie Gebete an eine höhere Macht oder haben Sie eine andere Tradition? Erzählen Sie uns davon gern in den Kommentaren.