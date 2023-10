„Soogut“: Erster Sozialmarkt in Telfs eröffnet

Die konsequenten Bemühungen des Ausschusses wurden nun belohnt: Im Telfer Obermarkt eröffnete kürzlich der „Soogut“-Sozialmarkt. Die gemeinnützige GmbH mit Sitz in St. Pölten hat mehrere Standorte im Osten, jener in Telfs ist der erste in Westösterreich. Möglich machte dies auch der „Anschub“ von 30.000 Euro durch die Marktgemeinde.