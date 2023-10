Herbstferien als wahrer Goldgriff für Reisebüros

Am gestrigen Donnerstag um 10.10 Uhr hob etwa ein extra organisierter Flug vom Linzer Flughafen nach Marsa Alam (Ägypten) ab. „Der Reiseveranstalter TUI hat schnell realisiert, dass in den Herbstferien ein gutes Geschäft gemacht werden kann und organisierte extra diesen Flug, den es so eigentlich von Linz aus gar nicht gibt“, erzählt Daniel Ziegler, Berater bei Mader Reisen in Linz. Am Tag vor dem Abflug waren nur noch fünf Plätze im gesamten Flieger frei.