GoT-Star: „Musst wirklich Teil des Rudels werden!“

„The Bastard King“ erzählt die Geschichte eines Löwenjungen, das inmitten rivalisierender Rudel in der afrikanischen Savanne geboren wird. Neben beeindruckenden Naturaufnahmen wird eine tiefgründige Geschichte über Liebe, Überleben und Umweltschutz erzählt. Zehn Jahre hat Naturfilmer Owen Prümm dafür inmitten mehrerer Löwenrudel in Tansania gelebt und sie in ihrem natürlichen Habitat gefilmt. Für den deutschen Schauspieler Tom Wlaschiha („Game of Thrones“ und „Stranger Things“), der die Geschichte als Erzähler trägt, ist das Ergebnis „phänomenal!“