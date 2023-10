Das können Sie in den Ferien in NÖ unternehmen

NÖ-Werber Michael Duscher betont: „Weinliebenden und wissbegierigen Ausflugsgästen stehen beispielsweise das Vino Versum in Poysdorf, die Sandgrube 13 in Krems und die Retzer Erlebniskeller offen.“ Aber auch der Bärenwald in Arbesbach lockt ebenso wie der Tierpark Stadt Haag oder der Naturpark in Sparbach. Passt das Wetter, ist auch eine Fahrt oder eine Wanderung auf den Schneeberg absolut empfehlenswert.