„Sieg gegen Red Bull ist eine echte Genugtuung“

Jetzt ist es amtlich: Logo zeigt Ochsen, keine Stiere

Das Urteil bestätigt die Argumentation des Weinbauern vollumfänglich. Das Logo ist demnach eine Hommage an die Tradition Sardiniens. „Noch immer pflügen Ochsen meine Felder. Ochsen und keine Stiere“, kann sich der Sarde einen Seitenhieb in Richtung Red Bull nicht verkneifen. Auch die Kreise auf dem Emblem seiner „Cantina Muggittu“ sind bewusst gewählt. Nicht weit von seinem Weingut entfernt steht der „Sa Perda Pinta“, ein mehrere tausend Jahre alter Hinkelstein. Dieser weist prähistorische Hierogramme auf - in Kreisform. „Das wollte ich zeigen“, sagt Muggittu. Knapp ein Jahr hat er an seinem Logo getüftelt. Laut dem Urteil seien beide Embleme zwar „in einem milden Grad konzeptionell ähnlich“. Eine Verwechslungsgefahr gebe es aber nicht. „Diese Entscheidung ist ein Sieg für ganz Sardinien“, meint dazu Muggittus Rechtsanwalt Mauro Intagliata.