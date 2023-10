Kapitän wieder fit für die Jagd aufs Jubiläumstor

Den Marathon mit sechs Spielen in zwölf Tagen bis zur Länderspiel-Pause eröffnen die Bulls heute in Bruneck. Pustertal liegt als Vierter in Schlagdistanz zum Führungstrio Villach, Salzburg, Fehervar. Sehr positiv für Trainer David beim Abschlusstraining am Mittwoch: Die zuletzt kranken Raffl, Wimmer und Thaler standen wieder auf dem Eis, kraxelten in den Bus nach Südtirol. Somit fällt nur mehr Nissner aus, kann Kapitän Raffl die Jagd auf sein 300. Eishockeyliga-Tor – es wäre das fünfte in dieser Saison – wieder aufnehmen.