Vom Gauhaus zum Landhaus: Geschichte eines NS-Baus

Errichtet wurde das mächtige Gebäude in Rekordzeit im Winter 1938/39. Bereits am 6. Mai 1939 fand die Firstfeier statt, drei Monate später übersiedelten die ersten Ämter in das Gebäude. Die NS-Propaganda vermarktete den Bau des Gauhauses als Aufbruch in eine neue Zeit und als Einlösung der Versprechungen des Nationalsozialismus. Auch darüber schreiben Mathies und Strobl in ihrem Forschungsbericht.