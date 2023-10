Brezina reist durch Österreichs Vergangenheit

„Stratiosaurus Austriacus“- so hieß Österreichs eigener Dinosaurier. Das klingt fast so, als wäre er in Lederhosen und mit einem Bierkrug in der Hand durch die prähistorische Landschaft marschiert. In Wirklichkeit lebte dieser Dinosaurier vor etwa 200 Millionen Jahren in den warmen Gefilden, die heute die Alpenregion Österreichs ausmachen. Es gibt sogar Funde von Saurierzähnen, die belegen, dass diese Giganten hier einst ihr Unwesen trieben. Wer hätte gedacht, dass Österreichs Geschichte so buchstäblich „urzeitlich“ ist.