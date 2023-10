Italo-Sänger Eros Ramazzotti wird 60 Jahre alt

Weltbekannte Ohrwürmer

Kaum einer verkörpert Italien so wie Ramazzotti. Er ist der berühmteste künstlerische Repräsentant seines Heimatlandes. Insbesondere in den 1990er-Jahren kommt kaum ein anderer Künstler an dem Italiener vorbei - wer damals an Italien denkt, denkt an den gebürtigen Römer. Viele seiner Hits, „Più bella cosa“ oder „Fuoco nel fuoco“, sind weltbekannte Ohrwürmer. Auch wenn Ramazzotti in der Zwischenzeit viele neue Songs herausgebracht hat, gehören seine Klassiker zu jedem Konzert dazu.