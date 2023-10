Wiener Verbeugung zum zehnten Todestag Lou Reeds

Was war am Ende die größte Herausforderung für euch in der Umsetzung dieses Projekts? Dass man nicht zu nah am Original bleibt?

Supper: Das Lied „Alles wird gut wennst nichts mehr willst“, das im Original „Perfect Day“ heißt und das ich eher aus dem Film „Trainspotting“ kenne als von Reeds „Transformer“-Album, ist musikalisch eine wirklich wuchtige Ballade. Wir hätten uns nicht angemaßt, das eins zu eins zu übersetzen. Man muss sich davon ein bisschen distanzieren, weil in dieser Liga können wir nicht mitspielen. Das wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Wir haben es etwas rauer und kruder gemacht. Bei „Die Wüdn“ ist der Bass so einprägsam, dass wir näher am Original sind. Dort ist das Erzählerische stärker im Vordergrund und die Musik ist originalgetreuer. Wir klingen weder wild wie Michael Bublé, noch so fein wie David Garrett.

Reiter: Wir sind in der Komposition an bestehende Nummern so rangegangen, wie wir es davor auch noch nie gemacht haben. Wenn wir zusammen Lieder schreiben, lernen wir uns am Ende ja wieder neu kennen, weil die Herangehensweise jedes Mal eine andere ist.

Supper: Es gibt eine Musik-/Textschere, die manchmal fast was Schlagerartiges hat. Die Melodien sind etwas zugänglich, aber die Texte extrem schwer. Der Schlager im deutschsprachigen Raum hat sich so entwickelt, dass die Musik sehr catchy ist und die Texte niemals aus einer gewissen Komfortzone rausgehen. Im kroatischen Schlager etwa schaut es ganz anders aus. Dort werden schlimme Kriegsereignisse im Schlager vermengt. Daraus entwickelt sich eine ganz andere Schwere und Tiefe. Schöne Klänge betten eine geballte Faust im Säckel ein.

Reiter: Ich hätte heute schon wieder andere Ideen, wie wir die Songs umsetzen könnten. Das ist super, weil es zeigt, wie viel mit diesen Songs möglich ist und dass man sich selbst weit aufmachen kann.